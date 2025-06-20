ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника, якого слідство вважає одним з організаторів корупційної схеми в Міністерстві розвитку громад та територій України.

"20 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до забудовника, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн", - йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України; носити електронний браслет.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та САП викрили корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави.

Забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. За цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.

Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир накладено арешт.

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн.