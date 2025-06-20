Інтерфакс-Україна
Події
11:22 20.06.2025

На Харківщині чоловік під час спроби втекти з ТЦК випав з вікна третього поверху

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В одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області у нічний час доби військовозобов'язаний громадянин під час спроби втечі випав з вікна третього поверху адміністративної будівлі, повідомляє пресслужба Харківського обласного ТЦК.

"Внаслідок падіння громадянин отримав тілесні ушкодження кінцівок, ребер та голови. Постраждалому негайно була викликана бригада екстреної медичної допомоги, яка оперативно доставила його до медичного закладу для надання необхідної допомоги", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що чоловік випав з вікна з власної необережності.

"За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов'язку, поставив під загрозу власне життя та здоров'я", - наголошується в повідомленні.

ТЦК закликає громадян та представників засобів масової інформації ретельно перевіряти поширювану інформацію та утримуватися від розповсюдження неперевірених, викривлених та маніпулятивних повідомлень.

Теги: #тцк #харківщина

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