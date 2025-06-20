Інтерфакс-Україна
Події
02:50 20.06.2025

Одеса опинилась під масованим ударом ворожих БпЛА, є постраждалі - ОВА

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Руйнування цивільної інфраструктури та пожежу зафіксовано в Одесі в результаті масованої атаки російських БпЛА, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі.

"Ворог вчергове масовано вдарив по Одесі ударними безпілотниками. Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - написав Кіпер у Телеграм.

"За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав Кіпер у своєму телеграм-каналі станом на 2:36 п'ятниці.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10142

https://t.me/odeskaODA/10143

Теги: #одеса #атака #бпла

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