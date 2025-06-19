23:47 19.06.2025
Один ворожий БпЛА у Харкові влучив поблизу житлових багатоповерхівок, інший спровокував пожежу - мер
Одне з влучань ворожих БпЛАу Харкові зафіксовано поблизу багатоповерхових житлових будинків, повідомив міський голова ІгорТерехов.
"Наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
За його словами, крім того, на одному з місць влучання спалахнула пожежа. Загалом у місті пролунали три вибухи. Всі у Шевченківському районі.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксовані у Шевченківському і Київському районах міста
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2692
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