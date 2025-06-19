Інтерфакс-Україна
Події
23:47 19.06.2025

Один ворожий БпЛА у Харкові влучив поблизу житлових багатоповерхівок, інший спровокував пожежу - мер

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Одне з влучань ворожих БпЛАу Харкові зафіксовано поблизу багатоповерхових житлових будинків, повідомив міський голова ІгорТерехов.

"Наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, крім того, на одному з місць влучання спалахнула пожежа. Загалом у місті пролунали три вибухи. Всі у Шевченківському районі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксовані у Шевченківському і Київському районах міста

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2692

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Теги: #харків #атака #бпла

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