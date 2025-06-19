Один ворожий БпЛА у Харкові влучив поблизу житлових багатоповерхівок, інший спровокував пожежу - мер

Одне з влучань ворожих БпЛАу Харкові зафіксовано поблизу багатоповерхових житлових будинків, повідомив міський голова ІгорТерехов.

"Наслідки уточнюються. Про постраждалих інформація наразі не надходила", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, крім того, на одному з місць влучання спалахнула пожежа. Загалом у місті пролунали три вибухи. Всі у Шевченківському районі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, влучання зафіксовані у Шевченківському і Київському районах міста

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2692

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