Інтерфакс-Україна
Події
19:14 19.06.2025

Трамп підписав указ щодо продовження роботи TikTok у США на 90 днів

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Трамп підписав указ щодо продовження роботи TikTok у США на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав закон стосовно продовження до 17 вересня дедлайну завершення роботи програми TikTok.

"Я щойно підписав указ, що продовжує дедлайн закриття TikTok на 90 днів (до 17 вересня 2025 року)", - написав він у соціальній мережі Truth Social у четвер.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує підписати указ цього тижня.

У квітні 2024 року попередній президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону роботи TikTok у країні.

Трамп скасував цей указ і двічі - у день вступу на посаду і 4 квітня - на 75 днів подовжував термін укладення угоди зі зміни структури власності TikTok. Він вважає, що США мають належати 50% компанії.

Згідно із законодавством США, TikTok не зможе продовжувати операції в країні, якщо її американський підрозділ не буде продано некитайським структурам.

 

 

Теги: #трамп #сша #тікток

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