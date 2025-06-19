Коордштаб: з російського полону звільнено групу важкохворих захисників - це ще один етап обміну за стамбульськими домовленостями

Фото: Коордштаб

У четвер відбувся черговий етап обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і полонені", це ще один етап обміну згідно з стамбульськими домовленостями, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України визволено з російської неволі групу Захисників, що мають поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям", - йдеться у повідомленні, яке опубліковано в телеграм-каналі.

Координаційний штаб повідомляє, що вдалося повернути військовослужбовців ЗСУ, зокрема, представників Військово-морських Сил, Десантно-штурмових військ, Сил Територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Наголошується, що кожен звільнений захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у російському полоні.

"У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням", - зауважують у Коордштабі.

Відомо, що значна частина звільнених воїнів потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені захисники - представники рядового та сержантського складу.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - йдеться мова у повідомленні.

Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готується наступний етап обміну полоненими.