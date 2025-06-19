Інтерфакс-Україна
Події
13:08 19.06.2025

Планове відрядження Чернишова за кордон проходить у штатному режимі - Міннац'єдності

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Планове відрядження Чернишова за кордон проходить у штатному режимі - Міннац'єдності

У Міністерстві національної єдності повідомляють, що віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні у країнах Європейського Союзу.

"Віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Відрядження проходить у штатному режимі. Звертаємо увагу, що подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віцепрем'єр-міністра", - заявили в Міннац'єдності агентству "Інтерфакс-Україна" у відповіді на запитання, чи є інформація щодо термінів завершення закордонного відрядження віцепремʼєра та його повернення в Україну.

Як свідчать соціальні мережі Чернишова, станом на 18 червня він перебував за кордоном, зокрема, мав зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. До цього, він знаходився з робочим візитом в Австрії, а також у Чехії.

17 червня Міннац'єдності проводило всеукраїнський форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", серед заявлених спікерів якого був Чернишов, зокрема анонсувався і підхід до преси. Але за день до події стало відомо, що віцепрем'єр виступить на заході онлайн, так як знаходиться з робочим візитом за кордоном.

19 червня Верховна Рада не підтримала пропозицію викликати Чернишова у парламент.

Теги: #закордон #чернишов

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