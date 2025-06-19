В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

У п'ятницю, 20 червня, вночі на півдні, північному сході та в Карпатах, вдень у північній та східній частинах невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, північних, центральних областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, на заході та півночі країни 8-13°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 23°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 21-26°.

В Києві вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 20 червня в Києві була 32,8° в 1975р., найнижча вночі 6,1° в 1978р.

В суботу, 21 червня, невеликий короткочасний дощ (у західних, вночі і в південних та східних областях без опадів).

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°.

В Києві невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 16-18°.