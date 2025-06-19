Помер 59-річний чоловік, що постраждав через ранкову атаку на Нікопольщину

На Нікопольщині помер чоловік, який отримав тяжкі травми через російську атаку у четвер вранці, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли", - написав він у телеграм у четвер.

Як повідомлялось, через ранкові атаки на Нікопольщину 5 осіб отримали поранення, серед них11-річний хлопчик. Всі були госпіталізовані

Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно", - написав Лисак в телеграм-каналі.