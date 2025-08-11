Інтерфакс-Україна
18:54 11.08.2025

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Шість мирних мешканців Нікопольського району Дніпропетровської області постраждали внаслідок російських обстрілів та дронових атак в понеділок, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали шестеро людей. Окрім тих, про кого повідомлялося раніше, 84-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", - написав Лисак в Телеграм.

За його словами, внаслідок атак виникли кілька пожеж. Вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого, гараж, три господарські споруди. "Пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка. Понівечені 2 підприємства. Зачепило газогін, 3 легковики, ще одне авто – вщент розбите", - розповів голова обладміністрації.

Також ворожі дрони атакували територію Грушівської громади Криворізького району та Новопавлівської громади Синельниківського району, в останній пошкоджений приватний будинок. Усього, за словами Лисака, Дніпропетровська область протягом дня пережила десятки атак.

Раніше Лисак повідомляв про п'ятьох постраждалих, з них троє з Нікополя, двоє – з Марганецької громаді Нікопольського района, один з них у важкому стані.

