Інтерфакс-Україна
Події
18:41 27.04.2025

На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждала літня жінка, є пошкодження цивільної інфраструктури

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На Нікопольщині від ворожих обстрілів постраждала літня жінка, є пошкодження цивільної інфраструктури

Літня жінка постраждала через ворожі обстріли Нікопольщини у неділю, також є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Атакував Нікополь, Покровську і Марганецьку громади. Постраждала 73-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні", - написав він в телеграмі.

За його словами, пошкоджені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник. Понівечені інфраструктура, 30 сонячних панелей, газогін та лінія електропередач.

Також по Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор поцілив КАБом. Побиті 8 приватних будинків. Загиблих і поранених немає.

Лисак попередив про повітряну тривогу на Дніпропетровщині та закликав до обережності.

Теги: #нікопольський_район #обстріл

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