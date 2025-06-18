Інтерфакс-Україна
Події
20:46 18.06.2025

У пошкодженій через російську атаку 5-поверхівці на Солом'янці впав проліт на сходах

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У пошкодженій через російську атаку 5-поверхівці на Солом'янці впав проліт на сходах
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Сталося руйнування внутрішніх конструкцій у будинку в Солом'янському районі, що був пошкоджений через масовану повітряну атаку армії РФ по столиці в ніч на вівторок, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій. Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що потерпілих немає, рятувальники евакуювали 5 осіб.

На місці працюють аварійні бригади.

 

Теги: #київ #руйнування

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