Фото: ДСНС

Кількість жертв атаки РФ на Київ 17 червня зросла до 28 людей, постраждали 134 людини, повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий.

"Внаслідок масованої російської атаки в ніч проти 17 червня в Україні загинули щонайменше 30 людей, 188 постраждалих. Найсильнішого удару зазнав Київ – тут у Солом’янському районі загинуло 23 людини лише в одній дев’ятиповерхівці – дані не остаточні, адже пошукові роботи там тривають й досі. Загалом у столиці загинуло 28 осіб, 134 постраждали. Двоє загиблих – в Одесі", - такі дані наводить пресслужба ДСНС у повідомленні на сайті з посиланням на пресофіцера ДСНС Хорунжого.

"У Києві "прильоти" зафіксовані на 27 локаціях, рятувальники працювали на 15 з них", – наголосив Хорунжий.

За даними ДСНС, загалом росіяни обстріляли п’ять регіонів України – загальна площа пожеж, що виникла через ворожий удар становила понад 20 000 кв.м. Найбільший удар здійснили по столиці.

До ліквідації наслідків по Україні залучено понад 1200 рятувальників та понад 300 одиниць техніки. У Києві працювали фахівці з Київської та Черкаської областей, підрозділи Центрального підпорядкування ДСНС. До робіт також залучалися вісім кінологічних розрахунків.

Хорунжий додав, що найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район столиці. Там зафіксовано влучання в гуртожиток одного з університетів столиці, п’ятиповерхову будівлю, де виникла пожежа площею 200 кв. м, промислові підприємства, кілька житлових будинків, два дитячі садочки. "Найбільше загиблих у дев’ятиповерхівці. Туди влучила ракета, зруйновано один під’їзд, загинуло 23 особи. Ця цифра ще не остаточна, бо саме там досі тривають найскладніші рятувальні роботи. З цього будинку надзвичайники евакуювали 24 особи, з-під завалів дістали двох живих людей", – повідоми він.

Постраждалі та пошкодження також зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

На місці ударів працювали психологи ДСНС. Вони надали допомогу 149 людям – постраждалим, родичам загиблих, мешканцям зруйнованого будинку у Солом’янському районі.

"Також залучалася важка інженерна та роботизована техніка, що допомагає розбирати завали, гасити пожежі та евакуйовувати пошкоджені автівки. Були задіяні два гелікоптери ДСНС, які здійснили 50 скидів води – загалом 100 тон", – розповів Хорунжий.