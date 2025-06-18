Інтерфакс-Україна
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15:25 18.06.2025

Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

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Кабмін скерував 41,5 млн грн на відбудову будинку в Умані, 119 млн грн – на облаштування в школах навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

Кабінет міністрів направив 41,5 млн грн на відбудову багатоквартирного житлового будинку в Умані (Черкаська обл.) і майже 119 млн грн субвенції для облаштування в школах сучасних навчальних кабінетів та STEM-лабораторій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо відновлювати житло в громадах. Сьогодні уряд спрямовує 41,5 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відбудову багатоквартирного житлового будинку в Умані. Реалізація проєкту поверне житло для понад 200 жителів громади", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

За його словами, Кабмін розподілив майже 119 млн грн субвенції для облаштування в школах сучасних навчальних кабінетів та STEM-лабораторій.

"Ці кошти отримають 28 громад. Таким чином, модернізуємо освітній простір, щоб він відповідав потребам часу", - підкреслив прем'єр.

Теги: #кабмін #умань #кошти #відновлення

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