У Раду викликали Галущенка та Умєрова

Народні депутати викликали на пленарне засідання Верховної Ради у четвер міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про підготовку до опалювального сезону, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада викликала міністра енергетики Германа Галущенкана завтра з доповіддю щодо проблем підготовки до опалювального сезону, провалу із закупівлею газу та схованих грошей Енергоатому", - написав Железняк у Телеграмі.

Він також повідомив, що в парламент викликано і міністра оборони Рустема Умєрова, який доповість про фортифікації.