Інтерфакс-Україна
Події
13:35 18.06.2025

У Раду викликали Галущенка та Умєрова

1 хв читати
У Раду викликали Галущенка та Умєрова

Народні депутати викликали на пленарне засідання Верховної Ради у четвер міністра енергетики Германа Галущенка для доповіді про підготовку до опалювального сезону, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Рада викликала міністра енергетики Германа Галущенкана завтра з доповіддю щодо проблем підготовки до опалювального сезону, провалу із закупівлею газу та схованих грошей Енергоатому", - написав Железняк у Телеграмі.

Він також повідомив, що в парламент викликано і міністра оборони Рустема Умєрова, який доповість про фортифікації.

 

 

Теги: #умєров #рада #галущенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 17.06.2025
Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

13:51 17.06.2025
Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

12:01 17.06.2025
Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

11:38 17.06.2025
Умєров: Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків

Умєров: Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків

09:27 16.06.2025
Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк

Рада може внести зміни в закон для звільнення прем'єра і припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану, допускає Железняк

19:09 12.06.2025
Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

Зеленський і Умєров обговорили деталі щодо перемовної активності

18:51 11.06.2025
Тіла 1 212 полеглих українських захисників були повернуті в межах Стамбульських домовленостей

Тіла 1 212 полеглих українських захисників були повернуті в межах Стамбульських домовленостей

17:00 06.06.2025
Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

Зміна статутів ОГТСУ та "Укренерго" спрямована на посилення позицій керівників компаній перед НР – Галущенко

21:17 05.06.2025
Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

18:56 05.06.2025
Умєров обговорив з іспанською колегою спільні проєкти у сфері безпілотників

Умєров обговорив з іспанською колегою спільні проєкти у сфері безпілотників

ВАЖЛИВЕ

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

Рада ухвалила закон про множинне громадянство

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

ОСТАННЄ

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

До 23 зросла кількість жертв російського ракетного удару по 9-поверхівці в Києві – ДСНС

Військовий з Черкащини наводив ворожі ракети на українських бійців у чотирьох областях - ДБР

МЗС України про вимогу РФ знищити надану зброю: Повна неадекватність

Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

Поліція ліквідувала масштабне підпільне виробництво анаболічних стероїдів

Посадовці однієї з частин Нацгвардії за декілька років привласнили понад 11 млн грн

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

Рада ухвалила закон про реформу АРМА

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА