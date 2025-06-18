Інтерфакс-Україна
Події
10:36 18.06.2025

Знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі

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Під час атаки "шахедами" знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі, повідомила пресслужба компанії в Телеграм.

"Внаслідок атаки ворога "шахедами" знищено відділення у Запоріжжі. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. "Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", - ідеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що невдовзі для продовження роботи поряд із локацією буде установлено мобільне відділення.

 

Теги: #запоріжжя #бпла_рф #знищення #нова_пошта

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