Під час атаки "шахедами" знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі, повідомила пресслужба компанії в Телеграм.

"Внаслідок атаки ворога "шахедами" знищено відділення у Запоріжжі. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. "Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", - ідеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що невдовзі для продовження роботи поряд із локацією буде установлено мобільне відділення.