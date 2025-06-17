Дрони-перехоплювачі, які розробили в Україні, необхідні багатьом країнам Європи та Америки – Зеленський

Нові перехоплювачі (БпЛА – ІФ-У) – важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів, заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів G7 у вівторок.

Зеленський звернув увагу присутніх на співпрацю між Росією, Іраном та Північною Кореєю. "Яскравим прикладом цього є модернізація Росією іранських "шахедів" і подальша передача їх виробництва – удосконалених моделей – до Північної Кореї. Це загроза не тільки для України", - наголосив український президент.

"Зараз ми працюємо над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від "шахедів" наші міста. Наші міста, а отже, і ваші. І нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво; точні цифри надасть наша команда. І це – нові перехоплювачі – важливо як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів", - сказав Зеленський, закликавши учасників спецзасідання до співпраці з максимальним рівнем координації "не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та інвестиційної".

"Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів", - сказав Зеленський.

Джерело: https://president.gov.ua/news/mi-mayemo-tisnuti-dali-na-rosiyu-v-usih-napryamah-shob-nares-98481