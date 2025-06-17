Росіяни ударили по Юнаківській громаді на Сумщині, одна людина загинула – прокуратура

Російські окупанти у вівторок, 17 червня, атакували Юнаківську громаду Сумської області із застосуванням керованої авіаційної бомби, повідомляє пресслужба прокуратури Сумщини.

"За даними слідства, 17 червня 2025 року близько 16:00 год ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на цивільну інфраструктуру Юнаківської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога у власному будинку загинув 46-річний чоловік, який відмовився евакуюватися", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).