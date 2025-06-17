Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад підтримки в агросекторі

Верховна Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі, повідомила пресслужба парламентського комітету аграрної та земельної політики в Facebook.

У комітеті зазначили, що у вівторок народні депутати розглянули законопроєкти №13202 "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі", поданий Кабінетом міністрів, та реєстр. №13202-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі", поданий народними депутатами комітету. За результатами розгляду в першому читанні за основу було прийнято депутатський законопроєкт.

Документ розроблено з метою виконання міжнародних зобов’язань України, передбачених статтями 403-406 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і державами-членами ЄС, з іншої сторони та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС "Ukraine Facility".

Законопроєктом пропонується створити виплатну агенцію, запровадити інтегровану систему адміністрування та контролю (ІСАК), створити систему сільськогосподарських даних (ССД), а також систему управління, моніторингу та контролю за підтримкою сільського господарства України, які відповідають підходам Спільної аграрної політики ЄС, запровадити відповідальність за порушення умов надання підтримки.

Крім того, документ передбачає удосконалення термінології та внесення змін до законодавчих актів у зв’язку зі зміною назви закону "Про державну підтримку сільського господарства України"; встановлення багаторівневої системи моніторингу виплат (автоматизованої, документальної, фізичної перевірок), що здійснюється Виплатною агенцією.

Він запроваджує завершений правовий механізм для функціонування Інтегрованої системи адміністрування та контролю із 1 січня 2027 рокуі Системи сільськогосподарських даних з урахуванням відповідних положень законодавства ЄС.

Надепи розробили механізм повернення коштів у разі порушення умов надання підтримки, за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги (підтримки), а також встановили заборону на отримання порушниками та пов’язаними з ними особами, підтримки протягом наступних трьох бюджетних періодів.

Парламентарії переконані, що імплементація положеннями законопроєкту вимог Регламентів ЄС 2021/2115 та 2021/2116 сприятиме виконанню Україною міжнародних зобов’язань у рамках угоди про асоціацію та Ukraine Facility та дозволить Україні отримати розширений доступ до інструментів фінансування Європейського Союзу, включаючи Європейський сільськогосподарський гарантійний фонд та Європейський фонд розвитку сільських територій.

"Прийняття законопроєкту матиме системний позитивний вплив на розвиток сільського господарства України, забезпечуючи формування прозорої, ефективної та підзвітної системи управління фінансовими ресурсами у сільському господарстві", - підкреслили у парламентському комітеті.