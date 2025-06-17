Інтерфакс-Україна
Події
17:56 17.06.2025

Клименко: на 17:30 відомо – внаслідок нічних ударів ворога загинуло 12 людей: 10 у Києві та 2 в Одесі

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Клименко: на 17:30 відомо – внаслідок нічних ударів ворога загинуло 12 людей: 10 у Києві та 2 в Одесі
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 – у місті Києві та ще 2 особи деблокували з-під завалів в Одесі, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії", - пояснив Клименко в повідомленні в телеграм-каналі.

Він додав, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

"Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх", - вказав міністр.

Теги: #загиблі #клименко #обстріли

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