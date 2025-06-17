Інтерфакс-Україна
Події
12:27 17.06.2025

Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

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Чернишов не бачить ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов не бачить жодних ризиків, що закон про множинне громадянство може стати поштовхом для виїзду українців за кордон.

"Закон про множинне громадянство повертає Україну, долучає Україну до абсолютно цивілізованої групи країни, це більше, ніж 100 країн по світу", - сказав він на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" у вівторок в Києві.

За його словами, більше 90% українців, які сьогодні перебувають за кордоном, знаходяться в країнах, які мають опцію множинного громадянства.

"Жодних ризиків немає, це абсолютно цивілізований закон", - заявив Чернишов, відповідаючи на запитання, чи не стане закон про множинне громадянство поштовхом до виїзду Українців за кордон, а не до повернення.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Мар’яна Беца також заявила, що закон про множинне громадянство є дуже важливим, і вона розраховує, що Верховна Рада його ухвалить.

Як повідомлялося, 17 грудня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні.

Теги: #громадянство #чернишов

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