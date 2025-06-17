Інтерфакс-Україна
Події
11:38 17.06.2025

Умєров: Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків

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Умєров: Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків

Удари в ніч на вівторок по Києву та області, Одесі, Запоріжжю, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Кіровоградщині є цілеспрямованим терором проти мирного населення і ворог отримає відповідь за кожен удар, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Росія б’є по містах, де сплять жінки, літні люди, діти. Її мета — не військовий об’єкт. Її мета — страх. І відчуття безсилля", - написав він на своїй сторінці у фейсбук у вівторок.

Він відзначив, що армія агресора випустила по Україні щонайменше 440 дронів і 32 ракети. "Світ не має звикати до цього. Не має права відвертати погляд. Тиск має зростати. Санкції — посилюватися. Агресор має відчути ціну своїх злочинів", - наголосив міністр.

"Справедливий мир буде тоді, коли росія заплатить за кожен удар по житловому будинку. За кожне втрачене життя. За кожну ніч, коли небо над Україною у вогні. Війна триває. І наша боротьба - теж. Ворог отримає відповідь. За кожен удар. Без винятків", - додав Умєров.

 

Теги: #умєров #міноборони #атаки_рф

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