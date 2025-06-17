У Києві вже 55 постраждалих і їхня кількість збільшується, понад 40 госпіталізували щодо жертв немає точних даних – Кличко

У Києві вже 55 постраждалих і їхня кількість збільшується, щодо жертв немає точних даних, понад 40 людей госпіталізували, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста. Щодо заглиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники", - сказано в його телеграм-каналі.

За даними мера, в Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю.