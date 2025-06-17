Уже понад 40 постраждалих через ворожу атаку Києва – мер

Фото: https://kyiv.klichko.org/

Уже понад 40 постраждалих через ворожу атаку Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Внаслідок масованої атаки ворога в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували", - написаві він.

Також у Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці.