04:35 17.06.2025
У центральному районі Києва пожежа на верхніх поверхах житлового будинку – мер
У центральному районі Києва пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Пожежа на верхніх поверхах житлового будинку в Шевченківському районі", - написав він в телеграмі.
Також виклики медиків у Дніпровський, Дарницький, Соломʼянський та Святошинський райони. Бригади прямують.
У Дніпровському є постраждалий. Детальніша інформація – згодом, зазначив Кличко.
Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4836