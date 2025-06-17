Інтерфакс-Україна
Події
04:35 17.06.2025

У центральному районі Києва пожежа на верхніх поверхах житлового будинку – мер

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У центральному районі Києва пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Пожежа на верхніх поверхах житлового будинку в Шевченківському районі", - написав він в телеграмі.

Також виклики медиків у Дніпровський, Дарницький, Соломʼянський та Святошинський райони. Бригади прямують.

У Дніпровському є постраждалий. Детальніша інформація – згодом, зазначив Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4836

Теги: #київ #пожежа

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