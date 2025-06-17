03:54 17.06.2025
Ворог вдарив по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах – Федоров
Російські війська вдарили по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 4 удари", - написав він в телеграмі.
За словами Федорова, внаслідок ворожих ударів є руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20783