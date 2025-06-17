Інтерфакс-Україна
Події
03:54 17.06.2025

Ворог вдарив по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах – Федоров

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Російські війська вдарили по Запоріжжю, є руйнування на кількох підприємствах, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог наніс по Запоріжжю щонайменше 4 удари", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок ворожих ударів є руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20783

Теги: #запоріжжя #підприємства #удари

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