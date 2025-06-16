Інтерфакс-Україна
Події
20:25 16.06.2025

ЦАХАЛ наніс удар по військовому центру зв’язку в Ірані

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ЦАХАЛ наніс удар по військовому центру зв’язку в Ірані

Військово-повітряні сили Ізраїлю на основі розвідувальних даних завдали удару по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану, повідомляє пресслужба ЦАХАЛ в соцмережі Х.

"Будівля використовувалася іранськими збройними силами під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру. Перед нанесенням удару ЦАХАЛ забезпечив ефективне завчасне попередження цивільного населення, включаючи телефонні дзвінки, щоб максимально зменшити шкоду для цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Іранська агенція Fars News Agency заявила по атаку на приміщення державного медіахолдінгу. У повідомленні в телеграм-каналі удар названий "атакою режиму, що вбиває дітей". За іншими повідомленнями, після перерви мовлення було відновлене.

 

 

Теги: #іран #ізраїль #удар

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