РФ пропонувала Україні міняти вивезених українських дітей на російських військовополонених – Зеленський

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Росія пропонувала Україні міняти нелегально вивезених українських дітей на російських військовополонених, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Це божевілля, до речі, “рускі” пропонували: ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням і поза міжнародним правом”, - сказав Зеленський під час пресконференції у Відні за підсумками зустрічі з президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Глава Української держави наголосив на необхідності ініціатив щодо повернення дітей, викрадених Росією.