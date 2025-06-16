Інтерфакс-Україна
Події
12:18 16.06.2025

Удари Ірану призвели до загибелі в Ізраїлі 24 осіб, понад 500 поранено

1 хв читати
Удари Ірану призвели до загибелі в Ізраїлі 24 осіб, понад 500 поранено
Фото: Reuters

Щонайменше 24 людей загинуло, понад 500 поранено з моменту початку ударів Ірану по Ізраїлю, повідомив радник канцелярії ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман у telegram-каналі.

Він зазначив, що 10 поранених - у важкому стані, 36 - у стані середньої тяжкості.

"Від початку масованої іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет", - додав Гендельман.

За його даними, було виявлено 30 точок падіння ракет.

"Ці дані не включають сотні безпілотників, випущених у бік Ізраїлю", - підкреслив він.

Тим часом видання The Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю повідомляє, що тільки 5-10% ракет Ірану пробиваються через систему ППО Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, ефективність перехоплення становить 80-90%.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами продовжився в суботу та неділю.

Теги: #удари #жертви #іран_ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 16.06.2025
МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

МЗС КНР закликає до термінового мирного вирішення конфлікту Ізраїлю та Ірану

10:51 16.06.2025
З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

З Ємену запустили балістичну ракету по Ізраїлю - ЦАХАЛ

09:14 16.06.2025
В Ізраїлі від початку загострення конфлікту з Іраном загинули 19 людей

В Ізраїлі від початку загострення конфлікту з Іраном загинули 19 людей

19:09 15.06.2025
Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

18:09 15.06.2025
Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

17:06 15.06.2025
Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

11:03 15.06.2025
Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

09:01 15.06.2025
США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, заявив Трамп

США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, заявив Трамп

02:00 15.06.2025
Через черговий ракетний удар Ірану по Ізраїлю загинули троє людей і щонайменше 14 поранених

Через черговий ракетний удар Ірану по Ізраїлю загинули троє людей і щонайменше 14 поранених

23:01 14.06.2025
Миру не буде, поки в Ірану є ядерна зброя, заявив Трамп

Миру не буде, поки в Ірану є ядерна зброя, заявив Трамп

ВАЖЛИВЕ

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена

Зеленський просить Раду надати згоду на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів минулої доби загинуло шестеро цивільних

Генштаб зафіксував впродовж доби 175 бойових зіткнень

Зеленський і Трамп зустрінуться на полях саміту G7 в Канаді

ОСТАННЄ

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих: репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена

ЦАХАЛ заявляє про знищення за ніч третини ракетних установок Ірану, ліквідацію керівників розвідки КВІР

Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

Єрмак анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського

Літак Зеленського здійснив посадку у Відні

Екскерівники теплоенергетичного підприємства Кривого Рогу залишили пів міста без гарячої води

Міндовкілля: За два дні червня атаки дронів РФ спричинили викид майже 2 тис. тонн шкідливих речовин у повітря Київщини

Москва має намір атакувати енергомережу України, поки увага світу зосереджена на Близькому Сході, - Сибіга

Зеленський просить Раду надати згоду на призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором

ISW: російські війська просунулися у Донецькій області, але не мали успіху на південних теренах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА