Удари Ірану призвели до загибелі в Ізраїлі 24 осіб, понад 500 поранено

Фото: Reuters

Щонайменше 24 людей загинуло, понад 500 поранено з моменту початку ударів Ірану по Ізраїлю, повідомив радник канцелярії ізраїльського прем'єра Дмитро Гендельман у telegram-каналі.

Він зазначив, що 10 поранених - у важкому стані, 36 - у стані середньої тяжкості.

"Від початку масованої іранської атаки по Ізраїлю було випущено понад 370 балістичних ракет", - додав Гендельман.

За його даними, було виявлено 30 точок падіння ракет.

"Ці дані не включають сотні безпілотників, випущених у бік Ізраїлю", - підкреслив він.

Тим часом видання The Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю повідомляє, що тільки 5-10% ракет Ірану пробиваються через систему ППО Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, ефективність перехоплення становить 80-90%.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав масованих ударів по Ірану. Заявлена мета операції - звести нанівець роботу Тегерана над ядерною програмою. У відповідь іранська сторона почала завдавати ударів по ізраїльській території. Обмін ударами продовжився в суботу та неділю.