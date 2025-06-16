Москва має намір атакувати енергомережу України, поки увага світу зосереджена на Близькому Сході, - Сибіга

Атака РФ вчора на енергетичну інфраструктуру Кременчука є частиною російської кампанії з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Москва має намір атакувати енергетичну мережу України, поки увага всього світу зосереджена на Близькому Сході. Це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США. Насправді він демонструє повну ігнорування їх, посилюючи терор проти України", - написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, замість російських ударів по українській енергетиці, стратегія партнерів має полягати в тому, щоб завдати сильного удару по російській енергетиці "руйнівними санкціями".

"Ліміт ціни на нафту в 30 доларів, нові обмеження для "тіньового флоту" та його капітанів, а також інші енергетичні санкції. Вдарте Путіна по болю — це просуне, а не завадить мирному процесу", - закликав Сибіга.