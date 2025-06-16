Інтерфакс-Україна
Події
09:42 16.06.2025

Фінляндія вперше приймає навчання НАТО "Атлантичний тризуб-25"

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Фінляндія вперше приймає навчання НАТО "Атлантичний тризуб-25"
Фото: Pixabay

Фінляндія вперше приймає у себе тристоронні навчання НАТО Atlantic Trident 25 ("Атлантичний тризуб-25"), які розпочинаються в понеділок за участю військово-повітряних сил США, Великої Британії та Франції.

"Атлантичний тризуб-25" - спільні тристоронні навчання ВПС, які зазвичай проводяться раз на два роки. Це перший випадок, коли навчання проводитимуться за межами цих трьох країн", - повідомляє пресслужба ВПС Фінляндії.

Навчання відбудуться з 16 по 27 червня. Загалом у навчаннях візьмуть участь понад 40 літаків і близько 1000 осіб особового складу, йдеться в повідомленні.

Крім фінських винищувачів F/A-18 Hornet, винищувачів США F-35A Lightning II, F-15E Strike Eagle і літаків-заправників KC-135 Stratotanker, у навчаннях візьмуть участь винищувачі Typhoon із Великої Британії, винищувачі Rafale, літак-розвідник E-3F AWACS і транспортний літак A400M із Франції. Задіяні також армійські вертольоти NH90 і підрозділи протиповітряної оборони.

Польоти здійснюватимуться з баз у райони між Рованіємі, Куусамо, Куопіо, Ювяскюля, Тампере та Оулу.

Теги: #нато #навчання #фінляндія

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