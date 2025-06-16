Інтерфакс-Україна
Події
07:26 16.06.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

1 хв читати
Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1200 одиниць живої сили та 108 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, сім бойових броньованих машини, 18 артилерійських систем, один засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 9 знищених крилаттих ракет та 95  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 15.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

00:31 15.06.2025
Окупанти втратили 210 військових на покровському напрямку, ще один бій триває - Генштаб

Окупанти втратили 210 військових на покровському напрямку, ще один бій триває - Генштаб

17:44 14.06.2025
Ворог зберігає високу активність на покровському, новопавлівському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Ворог зберігає високу активність на покровському, новопавлівському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

11:22 14.06.2025
Уражено об’єкти ВПК ворога з виробництва вибухових речовин - Генштаб

Уражено об’єкти ВПК ворога з виробництва вибухових речовин - Генштаб

11:19 14.06.2025
До 30 серпня 2025р діятиме можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військових, які добровільно повернуться до служби

До 30 серпня 2025р діятиме можливість звільнення від кримінальної відповідальності для військових, які добровільно повернуться до служби

07:55 14.06.2025
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 107 од. автотехніки

13:59 13.06.2025
ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

07:48 13.06.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

09:30 12.06.2025
Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

08:21 12.06.2025
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

ВАЖЛИВЕ

Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

ОСТАННЄ

Попередньо – одна людина постраждала під час нічної атаки російських дронів на Київ

Голова Єврокомісії запропонувала партнерам по G7 приєднатися до ЄС у санкційному тиску на Росію задля досягнення припинення вогню в Україні

Один цивільний зазнав поранень внаслідок атаки ворожих дронів в Запорізькій області

16 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Звинувачення у ненавмисному вбивстві висунуто одному з водіїв українського автобуса у Франції – ЗМІ

Пожежа на промисловому підприємстві внаслідок атаки ворожих дронів в Запоріжжі – ОВА

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Київській області – ОВА

Британська розвідка: північнокорейські війська ймовірно втратили понад 6000 бійців у боях з українськими військами у Курській області РФ

Зеленський: удар по Кременчуку – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну

Зеленський: інформацію щодо російської загрози атомної генерації України передано МАГАТЕ, Віткоффу і Хегсету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА