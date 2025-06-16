Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців

Впродовж доби втрати окупантів склали 1200 одиниць живої сили та 108 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, сім бойових броньованих машини, 18 артилерійських систем, один засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 9 знищених крилаттих ракет та 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня.