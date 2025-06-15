Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей, повідомили в українському МЗС.

За даними відомства, особи загиблих наразі встановлюються.

Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.