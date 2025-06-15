Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

Президент України Володимир Зеленський відзначає важливість посилення санкцій проти РФ та боротьби зі схемами обходу санкцій з огляду на російські атаки України, що не припиняються.

"Цієї ночі наші воїни ППО знищили 167 повітряних цілей, якими Росія атакувала Україну… Загалом було 183 ударних дрони та 11 ракет різних типів… І це лише одна ніч. За цей місяць Росія вже застосувала проти України близько 2800 ударних дронів, майже 3000 керованих авіаційних бомб і 140 ракет різних типів. Вже четвертий рік Москва це робить і постійно нарощує кількість ударів. Саме тому так важливо, щоб уже в найближчі тижні були ухвалені всі рішення, які посилять санкції проти Росії", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Він відзначив, що "потрібні прайс-кепи (граничні ціни – ІФ-У), які зупинять війну", і що країни-партнери України, зокрема, країни "великої сімки" здатні забезпечити це. "Потрібні санкції проти російських банків і фінансового сектору, які будуть справді болючими. Потрібно боротися й зі схемами обходу санкцій. Америка, Європейський Союз, країни G7 можуть це забезпечити", - додав Зеленський.