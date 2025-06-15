Інтерфакс-Україна
Події
09:15 15.06.2025

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

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Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

Російські окупанти застосували тактику масованого комбінованого удару ракетами та безпілотниками по Полтавській області, у Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури, повідомив очільник ОВА Володимир Когут.

"Сьогодні вночі ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА. У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури", - написав він у телеграмі.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, які були локалізовані підрозділами ДСНС.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

За словами глави ОВА, більшість ворожих цілей була знищена силами та засобами ППО.

Когут зазначив, що в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Теги: #атака_рф #полтавська_область

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