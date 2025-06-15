США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран, заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного відношення до останнього нападу Ізраїлю на Іран.

"США не мають жодного відношення до нападу на Іран сьогодні ввечері", - написав він у Truth.

Разом з тим, він попередив Тегеран про можливі наслідки агресії проти США.

"Якщо Іран атакує нас будь-яким чином, вся сила та міць Збройних сил США обрушиться на вас на рівні, небаченому раніше", - наголосив американський президент.

Разом із цим Трамп наголосив, що Вашингтон може зіграти посередницьку роль у завершенні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Однак ми можемо легко досягти угоди між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту!" - підсумував він.