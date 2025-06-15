Інтерфакс-Україна
Події
08:32 15.06.2025

Окупанти обстрілювали Нікопольщину, виникла пожежа на приватному підприємстві, над областю збито крилату ракету і чотири БпЛА

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Окупанти обстрілювали Нікопольщину, виникла пожежа на приватному підприємстві, над областю збито крилату ракету і чотири БпЛА

Російські окупанти обстрілювали з артилерії та РСЗО Нікопольщину, в результаті чого виникла пожежа на приватному підприємстві, вночі над областю збито крилату ракету і чотири безпілотники, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Нікопольщина перебувала під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, на території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін.

Між тим, ніхто з людей не постраждав. 

Крім того, вночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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