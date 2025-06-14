Серед повернених військовополонених з РФ є захисники Маріуполя та "Азовсталі"

Серед повернутих з російського полону українських військовослужбовців є захисники Маріуполя та "Азовсталі", які утримувалися ще з 2022 року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Багато хто з них утримувався в полоні ще з 22-го року. Це захисники Маріуполя, Азовсталі. Хлопці з інших напрямків виведені. Вони вже вдома, в Україні", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

За словами президента, всім надається необхідна допомога після поранень та умов полону в РФ.

"Стан дійсно дуже важкий. Ми працюємо, щоб повернути усіх інших наших людей, які зараз в російській неволі", - зазначив він.

Президент додав, що планується, що обміни продовжаться наступного тижня. "Принаймні, така домовленість є. Сподіваємось, що російська сторона свою частину цих гуманітарних зобов'язань виконає, і виконає так, як домовлялось", - сказав він.

Як повідомлялося, в суботу, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень етап обміну військовополоненими.