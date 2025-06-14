Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, з двох громад евакуювали більш ніж 50 людей

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Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією, є пошкодження, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог атакував Нікопольщину – райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Пошкоджені інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, багатоповерхівка, 3 приватні будинки, газогін", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, по Синельниківщині агресор завдав ракетного удару. Поцілив по Слов'янській громаді. Понівечені 3 приватні оселі, авто, лінія електропередач.

Між тим, волонтери громадської організації "Проліска" евакуювали з населених пунктів Межівської і Маломихайлівської громад Дніпропетровської області 52 людей, серед них 17 дітей, повідомив керівник організації Євген Каплін.

За його словами, ситуація в Синельниківському районі залишається напруженою, населені пункти Маломихайлівської і Межівської громад перебувають під постійними обстрілами. Наразі режим обов’язкової евакуації сімей з дітьми є необхідним заходом для порятунку життя.

"Вибухи не стихають, тому наша робота триває без перерв - ми діємо швидко, щоб кожна рятувальна історія була історією нового початку", - зазначив Каплін.

Він поінформував, що 14 червня із прифронтових сіл Межівської і Маломихайлівської громад вдалося вивезти 52 людей, зокрема 17 дітей.

Як зазначив Каплін, це наймасовіша евакуація з прифронтових сіл Дніпропетровщини, проведена командою гуманітарної місії "Проліска" за останній час.

"Ці врятовані люди - це родини, змушені були залишити дім заради життя, літні люди, що довго вагаються, коли треба вирушати з небезпечної зони, та діти, які нарешті відчувають надію на краще майбутнє", - зазначив Каплін.

Евакуація відбувається за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України.