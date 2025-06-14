У Краматорську в гуртожитку через вибух загинув підліток, ще двоє у важкому стані - поліція

Внаслідок вибуху в гуртожитку Краматорська увечері п'ятниці загинув підліток, ще двоє дітей дістали важкі травми, постраждав також 6-річний хлопчик, повідомила пресслужба Національної поліції Донецької області.

"Трагедія сталась учора ввечері у місцевому гуртожитку. Один хлопець, 15 років, помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. Що саме стало причиною вибуху – встановлює слідство", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, близько 16:00 двоє неповнолітніх братів перебували у кімнаті свого товариша. У цей момент стався вибух. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет.

Дітей з численними осколковими пораненнями й переломами терміново госпіталізували. Серце одного з хлопців не витримало, двоє інших перебувають у важкому стані.

Крім того, до травмпункту доставили 6-річного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини діагностовано садна та забої, загрози життю немає.