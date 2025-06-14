Інтерфакс-Україна
Події
13:54 14.06.2025

На Сумському напрямку ворог зупинений – Зеленський

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На Сумському напрямку ворог зупинений – Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

На Сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону, там ворог зупинений, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Північно-слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі русскіх. Бої там - вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми", - сказав президент під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

За словами президента, головні бої - це Андріївка, Кіндратівка, Олексіївка, Костянтинівка.

"Не плутати з Костянтинівкою Східного напрямку. Юнаківка тут також. Сьогодні в Андріївці відновлений контроль", - додав він.

Окрім того, на Луганському напрямку загрозу ліквідовано. Також йдуть серйозні бої на напрямку Костянинівки. За словами президента, у росіян була перевага, однак Сили оборони просуваються тепер вздовж траси.

"Там просування ворога немає. Але там жорсткі бої. Дніпровська область - теж йдуть бої, просувань на сьогодні немає", - додав він.

Також за тиждень на Південно-слобідському напрямку (Куп'янський, Харківський напрямок) немає втрат позицій.

Теги: #сумський_напрямок #фронт #зеленський

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