Команди Зеленського та Трампа працюють щодо можливості зустрічі лідерів

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Команди президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа працюють над можливістю зустрічі лідерів.

"Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися", - повідомив Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на запитання щодо підтвердження зустрічі з Трампом.

Президент також зазначив, що найближчим часом буде контактувати з американською стороною щодо введення прайскепів на російську нафту та застосування санкцій проти енергетики РФ.

"Думаю, що з президентом (Трампом – ІФ-У), і будемо порушувати це питання", - додав Зеленський.