13:35 14.06.2025
Команди Зеленського та Трампа працюють щодо можливості зустрічі лідерів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/
Команди президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа працюють над можливістю зустрічі лідерів.
"Обидві команди працюють, щоб ми зустрілися", - повідомив Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня, відповідаючи на запитання щодо підтвердження зустрічі з Трампом.
Президент також зазначив, що найближчим часом буде контактувати з американською стороною щодо введення прайскепів на російську нафту та застосування санкцій проти енергетики РФ.
"Думаю, що з президентом (Трампом – ІФ-У), і будемо порушувати це питання", - додав Зеленський.