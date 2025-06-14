Росіяни завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю – Федоров

Російські війська завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено автівки та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів. Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. На місцях атак працюють екстрені служби", – написав Федоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20626