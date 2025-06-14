Інтерфакс-Україна
Події
04:34 14.06.2025

Росіяни завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю – Федоров

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Російські війська завдали щонайменше п’ять ударів по Запоріжжю, внаслідок чого пошкоджено автівки та об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни нанесли по місту щонайменше 5 ударів. Пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Сталися пожежі. На місцях атак працюють екстрені служби", – написав Федоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/20626

Теги: #запоріжжя #наслідки #атака

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