Іран завдає масованого ракетного удару по Ізраїлю, ЦАХАЛ повідомляє про перехоплення

Іран здійснює масштабну ракетну атаку на Ізраїль, сирени повітряної тривоги лунають по всій країні, повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на військові джерела.

За даними джерела, з території Ірану було випущено близько 100 балістичних ракет. Над Тель-Авівом зафіксовано дим після ймовірного влучання.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтверджує тривалу атаку: "Атака триває. Десятки додаткових ракет були випущені в бік Держави Ізраїль. Просимо вас продовжувати виконувати вказівки Командування Тилу і надіслані вам інструкції. Вибухи, які ви чуєте, є наслідком перехоплення або падіння снарядів", – зазначено у повідомленні.

Джерела: https://t.me/idfofficial/14535

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-says-second-barrage-of-iran-ballistic-missiles-has-been-launched-at-israel/

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/sirens-triggered-across-israel-as-roughly-100-iranian-missiles-said-heading-toward-country/