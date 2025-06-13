У підпалі приміщення районного ТЦК у Харкові підозрюється раніше судимий місцевий житель

Поліція повідомила про підозру у підпалі приміщення районного ТЦК та СП у Харкові 29-річному раніше судимому мешканцеві облцентру.

"Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, 11 червня чоловіка було запрошено до приміщення районного ТЦК та СП для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив наявну тканину. Після цього він скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.