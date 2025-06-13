Інтерфакс-Україна
Події
12:57 13.06.2025

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану, Сирії до стабілізації ситуації в регіоні

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МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану, Сирії до стабілізації ситуації в регіоні

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Держави Ізраїль, Ісламської Республіки Іран, Йорданського Хашимітського Королівства, Республіки Ірак, Ліванської Республіки та Сирійської Арабської Республіки до стабілізації ситуації.

Згідно з повідомленням на сайті українського МЗС, усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендується зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

Якщо громадянин потрапив у надзвичайну ситуацію, або життю чи здоров’ю є загроза, у МЗС рекомендують невідкладно звертатися до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: ‪+38-044-238-15-88, адреса електронної пошти [email protected].

Теги: #близький_схід #мзс_україни #іран_ізраїль

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