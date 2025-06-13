Інтерфакс-Україна
Події
11:06 13.06.2025

АМКУ оштрафував "Дельта Медікел" на 9,5 млн грн за поширення оманливої інформації на упаковках дієтичної добавки

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Дельта Медікел" на 9,5 млн грн за інформацію на упаковках дієтичної добавки "Лактофільтрум", яка вводить в оману споживачів.

Як повідомив АМКУ, відповідне рішення комітет прийняв 12 червня, розглянувши справу за заявою ТОВ "Орісіл-Фарм", яке є виробником дієтичної добавки "Еліміналь Гель".

Комітет зобов’язав "Дельта Медікал" припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.

АМКУ зазначає, що на упаковках "Лактофільтрум" "Дельта Медікел" повідомляв невизначеному колу споживачів у мережі Інтернет, соціальних мережах Instagram та Facebook, на телебаченні неправдиві відомості про властивості цієї дієтичної добавки, зокрема, щодо "очищення організму, відновленню мікрофлори, покращення стану шкіри", а також що добавка сприяє оздоровленню шкіри та покращенню стану при алергічних захворюваннях, акне та інших запальних захворюваннях шкіри, отруєннях різного походження.

При цьому "Дельта Медікел" не надав комітету належних доказів на підтвердження інформації про властивості дієтичної добавки "Лактофільтрум", а Міністерство охорони здоров’я повідомило, що твердження щодо лікувальних властивостей добавки суперечить законодавству.

АМКУ нагадує, що в грудні 2024 року "Дельта Медікел" вже притягувалось до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

"Дельта медікел" з часткою 5,4% входить до ТОП-5 лідерів ринку БАДів та дієтичних добавок.

Теги: #амку #штраф #дельта_медікел

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