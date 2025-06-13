Інтерфакс-Україна
Події
10:30 13.06.2025

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

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ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили нові підозри у кримінальному провадженні щодо махінацій з виплатами у 110-й окремій механізованій бригаді, повідомляє Бюро.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР зазначає, що сума завданих державі збитків сягає понад 5 млн грн.

ДБР нагадує, що у бригаді незаконно нараховували бойові надбавки військовослужбовцям, які фактично не виконували своїх обов’язків.

У грудні 2024 року заступнику командира бригади, який створив схеми поборів з бійців, повідомили про підозру. У січні 2025 року затримали його співучасника — командира групи матеріального забезпечення.

"У ході розслідування слідчі встановили, що зловмисники створили стійке злочинне об'єднання у складі семи військовослужбовців. Посадовці залучали до протиправної діяльності солдатів, серед яких троє водіїв та працівник ремонтної майстерні", - йдеться в повідомленні.

Зі інформацією Бюро, ці військові місяцями не з’являлися на службу, але регулярно віддавали частину незаконно отриманих надбавок керівництву бригади. За вказівкою заступника командира, їхні прізвища вносили до списків відряджених у район бойових дій, щоб обґрунтувати додаткові виплати.

В повідомленні зазначається, що загальна сума незаконно виплачених надбавок тільки цим чотирьом військовослужбовцям перевищила 5,3 млн грн.

"Слідство також має інформацію про ще близько 50 військовослужбовців, які отримували надбавки за фіктивне перебування на передовій. Ці факти будуть розслідуватися окремо", - інформують у відомстві.

Щоб компенсувати завдані збитки, майже 7 млн грн, вилучених під час обшуків у організатора схеми, передали до АРМА. Також заарештовано його рухоме й нерухоме майно.

Наразі, згідно з повідомленням, заступнику командира бригади оголошено нову підозру за такими статтями: ч. 3 ст. 255 — створення злочинної організації, ч. 5 ст. 191 — розтрата майна в особливо великих розмірах, ч. 5 ст. 426-1 — перевищення влади в умовах воєнного стану, ч. 1 ст. 366 — службове підроблення, ч. 4 ст. 409 — ухилення від військової служби, ч. 4 ст. 410 — викрадення вогнепальної зброї, ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі, ч. 2 ст. 129 — погроза вбивством.

Теги: #підозра #дбр #110_омбр

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