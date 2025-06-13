09:48 13.06.2025
Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять раніше - ЗМІ
Запущені Іраном дрони у найближчі години досягнуть ізраїльської території, якщо їх не перехоплять раніше, повідомляє The Times of Israel.
За її даними, кілька БПЛА помітили в небі над Іраком, що означає, що за годину або дві дрони можуть дістатися звідти до Ізраїлю.
Водночас в Армії оборони Ізраїлю зазначили, що прагнуть збити дрони до їхнього підльоту до ізраїльської території.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Ірану в бік Ізраїлю запустили понад 100 безпілотників, і ізраїльські ВПС працюють над їхнім перехопленням.