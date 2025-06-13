Інтерфакс-Україна
Події
09:48 13.06.2025

Іранські дрони у найближчі кілька годин досягнуть Ізраїлю, якщо їх не перехоплять раніше - ЗМІ

1 хв читати

Запущені Іраном дрони у найближчі години досягнуть ізраїльської території, якщо їх не перехоплять раніше, повідомляє The Times of Israel.

За її даними, кілька БПЛА помітили в небі над Іраком, що означає, що за годину або дві дрони можуть дістатися звідти до Ізраїлю.

Водночас в Армії оборони Ізраїлю зазначили, що прагнуть збити дрони до їхнього підльоту до ізраїльської території.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Ірану в бік Ізраїлю запустили понад 100 безпілотників, і ізраїльські ВПС працюють над їхнім перехопленням.

Теги: #іран #ізраїль #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 13.06.2025
Ізраїльська влада вважає, що їй вдалося суттєво пошкодити іранський ядерний об'єкт у Натангу

Ізраїльська влада вважає, що їй вдалося суттєво пошкодити іранський ядерний об'єкт у Натангу

11:04 13.06.2025
Іранська АЕС "Бушер", ядерні об'єкти у Фордо та Ісфахані не постраждали від ізраїльських ударів - МАГАТЕ

Іранська АЕС "Бушер", ядерні об'єкти у Фордо та Ісфахані не постраждали від ізраїльських ударів - МАГАТЕ

09:22 13.06.2025
ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

08:39 13.06.2025
Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

06:59 13.06.2025
Іран планує жорстку відповідь на атаку Ізраїлю – ЗМІ

Іран планує жорстку відповідь на атаку Ізраїлю – ЗМІ

05:39 13.06.2025
Трамп скликав нараду на рівні Кабінету міністрів з приводу "превентивних ударів" Ізраїлю по Ірану - ЗМІ

Трамп скликав нараду на рівні Кабінету міністрів з приводу "превентивних ударів" Ізраїлю по Ірану - ЗМІ

05:31 13.06.2025
Об'єкти в Тегерані й Натанзі зазнали руйнувань внаслідок превентивного удару Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

Об'єкти в Тегерані й Натанзі зазнали руйнувань внаслідок превентивного удару Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

05:10 13.06.2025
Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану – ЗМІ

Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану – ЗМІ

05:08 12.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

02:05 12.06.2025
У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: минулої ночі знешкоджено 43 з 55 ворожих безпілотників, є влучання у дев'яти локаціях

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запорізькій області напередодні увечері зросла до чотирьох

В Україні створили копію пошкодженої військами РФ маріупольської мозаїки Горської "Боривітер"

У Міноборони обговорили з делегацією Чехії додаткове фінансування на закупівлю боєприпасів для ЗСУ

АМКУ оштрафував "Дельта Медікел" на 9,5 млн грн за поширення оманливої інформації на упаковках дієтичної добавки

Україна вважає залученість США необхідною складовою для досягнення миру - Сибіга

АМКУ оштрафував аптечну мережу "Мед-Сервіс Днепр" за неподанння інформації про засоби для лікування гострого риніту

Понад половини ветеранів стикаються з перешкодами при працевлаштуванні - дослідження

Очільник МЗС Великої Британії про події на Близькому Сході: це небезпечний момент, закликаю проявити стриманість

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

"Укрзалізниця" з 16 червня змінить швидкості під час перевезення вантажів зерновозами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА