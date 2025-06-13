13 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1206 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1206 RUSSIAN AGRESSION

13 червня в Україні відзначають День визволення Маріуполя від російських окупантів.

Також сьогодні Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій, День швейної машини, День народження шпильки.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Акилини і Трифілія.

День визволення Маріуполя від російських окупантів

13 червня кожного року Україна відзначає важливу подію – День визволення Маріуполя від російських окупантів у 2014. Саме цього дня у 2014 році українські військові здійснили спецоперацію, внаслідок якої російські окупаційні війська втратили контроль над містом Маріуполь.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 69 / 170.

Альбінізм – це генетичне захворювання, яке характеризується відсутністю або значним зниженням кількості пігменту меланіну в шкірі, волосі та очах. Це призводить до ряду специфічних змін у зовнішності та здоров'я людини.

Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій

Щороку 13 червня відзначається Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій. Цей день присвячений визнанню важливої роботи керівників громадських об’єднань, які відповідають за управління та утримання спільного майна.

День швейної машини

Щорічно 13 червня увесь світ відзначає свято з нагоди одного з найважливіших винаходів – День швейної машинки. Саме 13 червня 1790 року, у Великобританії була запатентована перша швейна машина.

День народження шпильки

Щорічно 13 червня власний день народження відзначає відома кожному застібка з проволоки – шпилька. Саме цього дня у далекому 1825 році американський винахідник на ім’я Волтер Хант отримав патент на шпильку.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Олександра Миколайовича Виєзжева (1865-1918), українського живописця;

160 років від дня народження Вільяма Батлера Єйтса (1865-1939), ірландського поета, драматурга, театрального діяча, лауреата Нобелівської премії у галузі літератури (1923);

160 років від дня народження Антона Попеля (Суліми-Попеля) (1865-1910), українського скульптора, педагога;

150 років від дня відкриття (1875) Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. С. Грушевського (на той час - Громадська бібліотека при Одеському товаристві взаємної допомоги прикажчиків-євреїв за ініціативи Самсона Львовича Бернфельда);

110 років від дня народження Михайла Соханівського (1915-1999), українського актора, співака, диригента (Канада).

Ще в цей день:

1919 — Біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину;

1971 — Газета "Нью-Йорк Таймс" почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну;

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см;

1983 — Американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи;

2000 — Президент Італії Карло Адзеліо Чампі помилував 42-річного турка Мехмета Алі Агджу, який у 1981 вчинив замах на Папу Римського Івана Павла II;

2014 — українські війська визволили місто Маріуполь від проросійських терористів.

Церковне свято:

Свята Акилина жила в III столітті і походила з благочестивої християнської родини, мати з дитинства навчала її в любові до Господа. Вже з ранніх років Акилина намагалася відвернути своїх однолітків від поклоніння ідолам. Про це дізнався градоначальник і привів Акилину до імператора. Там її довго мучили, піддавали страшним тортурам. Господь зцілив дівчинку, а кати, побачивши це диво, відрубали їй голову.

Святитель Трифілій жив у IV столітті і був єпископом міста Левкусії на Кіпрі. Був учнем святителя Спиридона, який часто відмовляв його від мирських утіх - купівлі дорогої нерухомості, захоплення багатим оздобленням будинків тощо. Саме під керівництвом святого Спиридона Трифілій досяг вищого духовного просвітлення, дожив до глибокої старості і мирно помер в похилому віці.

Іменини: Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея.